’Girl From Rio’ morreu afogada na Praia de Ipanema para surgir ‘Versions Of Me’

Anitta anuncia lançamento do seu novo álbum dia 12 de abril

Eu sabia que a demora para o lançamento do falecido ‘Girl From Rio’ não era atoa, tinha coisa por trás dessa história. Até que ontem me deparo com a imagem do novo álbum de Anitta, que não dá ponto sem nó. ‘Versions Of Me’ é o novo trabalho do orgulho brasileiro.

No dia no aniversário da cantora eu saquei que algo estava acontecendo, Anitta foi no fundo do baú e fez um carrossel de fotos de suas diferentes versões. Mal sabíamos que tudo estava conectado com o lançamento.

O Twitter ferveu ontem e foi à loucura, uns odiaram, outros ficaram pensando na mensagem que o álbum passava só pela capa e ainda outros riram das imagens escolhidas para a capa. Já eu, achei genial, como tudo que a muda se propõe a fazer.

A montagem surrando a original



VERSIONS OF ME pic.twitter.com/XEadoXmBYR — laynitto (@anittxwinter) March 31, 2022

A cantora ama um burburinho na internet e se diverte com as montagens dos fãs e amigos tentando adivinhar todas as pistas do que vem por aí. “Já amei que tá dando controvérsia. Objetivo 1 alcançado”, escreveu a cantora no seu Twitter.

Tô quase desmaiando de sono aqui. Depois volto pra explicar a genialidade e estratégia por trás da capa do meu álbum pra quem não conseguiu acompanhar rss. Mas já amei que tá dando controvérsia. Objetivo 1 alcançado 🤣✅️ — Anitta (@Anitta) March 31, 2022

Eu não faço ideia do que vem por aí, mas espero um álbum recheado de todas as versões de Anitta. Te amo, amiga. Sucesso sempre.