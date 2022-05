”Vamos parar de falar do meu fiofó, tá rolando uma tragédia no Nordeste”, pede Anitta

Cantora foi uma das artistas que chamou a atenção para as questões das chuvas em Recife

Ser artista no Brasil é quase a mesma coisa que ter um cargo público, já disse isso para vocês, e a Anitta entende bem seu papel nesse quesito, porque a gata não deixa passar nada sem cobrar solicitações dos maiores. A cantora carioca pediu para que parassem de falar do seu fiofó e começassem a se importar com o que realmente importa: as chuvas no nordeste.

“Oh gente… vamos parar de falar do meu fiofó rapidão só pra um assunto aqui que eu acabei de ficar sabendo. Tá rolando uma tragédia no Nordeste por causa das chuvas. Bora cada um procurar a melhor forma de ajudar. Vou agora fazer minha parte, bora lá, galera. Vai passar”, escreveu a funkeira.

A maior? Vale lembrar que João Gomes já puxou mutirão para doação de dinheiro para Recife, a principal cidade afetada pelas chuvas na região. Maior que os artistas brasileiros está para nascer, viu? Vocês são tudo!