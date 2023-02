Anitta finalmente mostra a tatuagem íntima

Depois de dar o que falar nas redes sociais diante de sua tatuagem no tororó ela revela o tal, desenho escolhido

Dona Larissa é marketeira de mão cheia e a gente nem nega isso, porque sabemos que ela realmente é. Finalmente conseguimos ver o que ela esconde no seu tororó depois de dar o que falar com sua tatuagem pra lá de especulada pela mídia. Em campanha da sua nova fragrância de Puzzi ela tirou a roupa e mostrou o que esconde na parte íntima.

Para quem não sabe, Puzzy é uma fragrância íntima produzida em parceria com a Cimed para que os usuários possam deixar suas partes mais perfumadas. Dica minha? Os cheirinhos são ótimos. Aloca!

A tatuagem que tanto falaram na mídia é um coração com uma flecha, nada demais e nem é dentro do tororó e sim na parte superior do popô da gata. Fim!