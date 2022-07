Anitta rebate comentários de que teria ficado com Filipe Ret: “O povo não entendeu que eu tô namorando sério”

Cantora respondeu ao comentário de um usuário no Twitter

Caro leitor, desde já quero deixar claro, a patroa está off para os negócios, certo? E com ela é oito ou oitenta, ela mesma disse no seu perfil oficial do Twitter. Depois de anunciar o clipe de sua música com Filipe Ret em fotos sensuais, alguns usuários apontaram uma traição na relação de Anitta com Murda Beatz, mas ela não fugiu do assunto e respondeu à altura.

“Se o Ret nunca macetou a Anitta, eu sou uma geladeira Electrolux com marca de adesivo”, escreveu um perfil no Twitter.

“Quer que eu mande umas Beats pra por dentro da geladeira? O ano é 2022 e o povo ainda não entendeu que quando eu tô namorando sério e é relacionamento fechado não tem papo torto e não tem exceção. É só meu bofe e ponto final. Meu jeitinho… Ou é um carsso sem freio ou um navio ancorado sem motor”, escreveu Anitta.

Entenderam o recado da patroa? Off para negócios enquanto durarem os estoques e que seja eterno enquanto dure, porque amo a energia de Murda. Arrasou mami!