Era marketing (pra variar) Anitta pega reality da Record para faturar em Fazenda do Futuro

Cantora carioca anunciou que está se tornando investidora da Fazenda Futuro

Ai gente, a Anitta brincou com meu coração e eu caí! A cantora carioca enganou a maioria das pessoas que acreditavam que ela iria para a Fazenda depois de um Tweet. Acontece que ela acaba de se tornar investidora em uma Fazenda do Futuro.

E eu que fui convidada pra Fazenda e aceitei? — Anitta (@Anitta) May 25, 2022

Mais coerente impossível, né Dona Larissa? A cantora já não come carne e agora apoia a causa se tornando uma investidora em uma statup que fabrica proteínas que imitam o gosto das carnes animais, usando ingredientes vegetais. Bacana, né?

Para quem achava que a patrona não ia se meter com o agro, agora não vai poder falar mais, porque ela se entrega, e muito mais que isso, se entrega para uma causa muito maior, a redução do consumo de carne no Brasil.

Por que choras Zé Neto? (risos).