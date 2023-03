Anitta faz totem para ninguém pedir foto: “Não tenho paciência”

Cantora disse que investiu em uma placa com o seu rosto para que os convidados não fiquem pedindo para tirar foto com ela

Anitta está fazendo a sua festa de aniversário para curtir da forma que deve, dançando muito e bebendo com os amigos. A patroa disse que mandou fazer um totem com o seu rosto para que ninguém fique pedindo foto a ela no meio da sua curtição. Em vídeo, ela ainda disse que não tem mais paciência para ficar tirando foto.

Anitta revelou detalhes de sua festa de aniversário: algumas pessoas saíram da lista, duas atrações confirmadas até agora e uma placa com a foto da cantora para ninguém pedir foto com ela durante a festa. pic.twitter.com/F5CpZvnBc3 — Rede Anitta | Fan Account (@RedeAnittaBRs) March 19, 2023

Mandei fazer uma plaquinha, um totenzinho, que não quero tirar foto com ninguém. Mandei fazer uma plaquinha com minha cara, não tenho paciência de ficar tirando foto, quero dançar”, disparou.

Anitta ainda manda o recado para os convidados. “Se você quiser foto comigo, se não quiser também não precisa. Deixei várias pessoa no vácuo, não tem intimidade”, finalizou.