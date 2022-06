Internauta pede estátua de Anitta no Brasil e a cantora dispara: “Esse biscoito está desautorizado se for esperar pra quando eu morrer”

A cantora é um ÍCONE e posso provar!

E nesta quinta-feira, (2), Anitta estava toda exibida — e com toda razão — com sua boneca de cera no ‘Madame Tussuads’ em Nova York. A Girl From Rio revelou que ficou doze horas na posição para moldarem sua estátua, acredita?

E Anitta ainda disse que estava muito feliz com esse momento. “O Madame Tussauds eterniza pessoas que impactaram a cultura mundial em suas respectivas áreas, então ter recebido esse convite foi um reconhecimento enorme do meu trabalho. Estou muito feliz”, declarou a cantora.

No Twitter, um internauta aproveitou para comentar que gostaria muito que a cantora recebesse uma homenagem no Brasil também. “Pra mim deveria ter uma estátua sua na AV. Paulista e outra no calçadão de Ipanema”, disse Vini, o internauta em questão para a Patroa e recebeu uma resposta inusitada. “É como eu disse… que a homenagem venha enquanto eu estiver viva porque se esperar eu morrer pra fazer as graças eu volto como alma penada pra assombrar geral”, disparou a Poderosa. ‘Tá errada? Jamais!

Outro internauta, Kauan, a respondeu e disse: “E tem que fazer viva mesmo, querem te atacar agora, mas quando não tiver mais viva vão fazer estátua e várias outras coisas que poderiam ser feitas enquanto você estava viva”. E Anitta deixou o recado: “Pois você acha que eu já não disse pra minha família que é pra barrar tudo? Quer colocar meu nome numa escola? Numa rua? Quer fazer um enredo de escola de samba? Homenagem em prêmio? Pois que faça com eu vivinha. Porque esse biscoito está desautorizado se for esperar pra quando eu morrer”. Habla e habla a cantora!

