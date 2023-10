Anitta está vivendo um affair com Damiano David? Entenda!

A cantora acaba de lançar seu novo clipe , ‘Mil Veces’, com o italiano e nega os rumores de um possível romance entre os dois

A coletiva de imprensa do lançamento do novo clipe de Anitta deu o que falar e os jornalistas da Caras fizeram o papel da fofoqueira e questionaram se poderia estar rolando um affair entre ela e Damiano David, ela respondeu que ele foi apenas seu namorado por um dia. Vale ressaltar que os dois dão vida a um casal com muito fogo e paixão no clipe ‘Mil Veces’.

“Não rolou nada, as pessoas estão achando isso, mas não. Eu não sei se a gente tem muito a ver, conhecendo ele assim na vida real, não combina”, disse a cantora.

Ela ainda conta que tinha um outro nome para o seu par romântico, mas quando o italiano aceitou o convite ela vibrou. “Eu mandei uma carta dizendo ‘você topa ser meu namorado por um dia?’ Ele achou super engraçado. Mas só combinaria assim mesmo, como pessoa não tem nada a ver”, Anitta afastou os rumores de affair.