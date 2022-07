Anitta é indicada ao VMA 2022 com ‘Envolver’

Cantora foi indicada pela primeira vez na categoria ‘Best Latin’ com o hit que tomou proporções mundiais

Avisa que é do Brasil! Anitta segue conquistando seu espaço no mundo da música e ganhando a visibilidade que sempre sonhou. Com ‘Envolver’ a musa ganhou sua primeira indicação no Video Music Awards 2022.

A cantora irá concorrer na categoria de ‘Best Latin’ com sua faixa, que rendeu muito kikiki nas redes com apoio do challenge no Tik Tok.

A informação foi confirmada pela própria cantora, e para quem não sabe a premiação é uma das maiores no cenário musical.

A cerimônia acontece dia 28 de agosto em Nova Jersey, nos Estados Unidos, com transmissão pela MTV. Ansiosos para ver se a musa vai trazer para casa o prêmio?