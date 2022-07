”Minha cirurgia está marcada e aqui fica meu apelo por mais informações para as mulheres”, dispara Anitta no Twitter

Poderosa fez uma série de desabafos sobre endometriose e falta de informação para as mulheres diante a sua saúde

Nossa poderosa sofre de um mal que muitas mulheres também sofrem: endometriose. Anitta usou seu Twitter para desabafar sobre a dor que a atormenta e convive com ela há nove anos. A cantora contou que foi da América à Europa sem dormir por causa da dor, mas que agora sua cirurgia está marcada para resolver o problema.

“9 anos dessa novela e eu já tentei de tudo que todos os tipos de médicos já falaram. Todas as dicas, conselhos, técnicas que os médicos deram ou do Google também já tentei. E nada.” iniciou Anitta

A poderosa ainda chama a atenção pela falta de material para que as mulheres pesquisem e saibam mais sobre sua saúde. “Nenhuma matéria, artigo, site, etc, cogita a cistite de repetição como um possível sintoma de endometriose. Aliás você pesquisa cistite no Google e os artigos já começam falando “podem chegar a se repetir por 4 vezes em um ano”…. Amor, só esse mês eu já tive 6 vezes”, escreveu Anitta.

Anitta ainda disse que em um show dançou como uma pata por causa da forte dor que sentia, mas tudo será resolvido com uma cirurgia. “Minha cirurgia está marcada e aqui fica meu apelo por mais informações para as mulheres. Mais acesso, mais interesse geral em cuidar do corpo feminino para que a gente possa ser livre e conseguir se cuidar”, contou.