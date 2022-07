Anitta passa por cirurgia de endometriose

Cantora carioca passou por uma turnê na Europa, fazendo 20 países em 30 dias

Chegamos a nos preocupar com o estado de saúde do cristal brasileiro quando soubemos que Anitta estava internada. Até o momento não sabíamos o motivo da cantora estar internada em São Paulo, mas de acordo com matéria da Folha de São Paulo, a poderosa vai passar pela cirurgia de endometriose.

Anitta chegou da sua turnê na Europa já com a cirurgia marcada e os fãs ficaram preocupados que o problema da cantora fosse mais grave, pois logo após o final ela fez uma série de tweets reclamando do cansaço, mas não negou estar muito feliz pela conquista.

A cantora tranquilizou os fãs e amigos no Instagram dizendo que vai passar pelo procedimento assim que seu corpo estiver pronto e ainda disse que a cirurgia estava marcada antes da turnê começar.

Nas fotos, Anitta aparece acompanhada do namorado, Murda Beatz e da influenciadora Gkay, que publicou uma foto com o casal. Melhoras Anitta e boa recuperação!