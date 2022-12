Anitta é diagnosticada com o vírus Epstein–Barr, o qual pode causar esclerose múltipla

A cantora foi diagnosticada com o mesmo vírus que sua amiga Ludmila Dayer, a qual ela ajudou a produzir um documentário contando sobre a sua trajetória após o diagnóstico.

Durante o lançamento do documentário “Eu”, que aconteceu na tarde deste sábado (03) e que conta sobre a trajetória de vida da atriz Ludmila Dayer, a cantora e musa brasileira Anitta, abriu seu coração ao público e revelou que foi diagnosticada, há cerca de dois meses, com o vírus Epstein–Barr, vírus esse que pode ser uma das causas de uma esclerose múltipla.

A cantora conta que, sua amiga Ludmila quem a orientou a fazer os exames que detectaram o vírus, uma vez que a Anitta estava tendo os mesmo sintomas que a atriz, que é portadora do vírus, já havia tido.

“Quando chegaram os resultados eu estava com o mesmo vírus que a Ludmila, em fase inicial. Hoje em dia não existe coincidência. Por sorte, por destino, eu consegui nem chegar no estágio que a Ludmila chegou. Ela foi uma bênção na minha vida”, iniciou o seu relato.

Com palavras emocionantes, a musa do hit “envolver” enalteceu a ajuda que recebeu de sua amiga, desde o início. “Tive uma notícia terrível e grudei nela. Se hoje eu estou aqui com vocês falando, caminhando, respirando, é por conta do quanto ela me ajudou.”

Além de realizar o tratamento com médicos, Anitta conta que recebeu a ajuda da xamã Max Tovar, cuidando assim de sua saúde mental e espiritual.

“Aí eu vi o quanto eu não estava bem nada. Embarquei nisso e descobri que a gente jamais cria alguma doença se a gente está bem. E quando entrei nesse processo vi que é um caminho que não tem volta. Mudou minha vida pra sempre”, relatou a cantora.

Anitta conta que foi pega de surpresa e que não esperava ter outros problemas de saúde, já que tinha acabado de fazer uma cirurgia de endometriose. “Eu tinha acabado de fazer uma cirurgia, achei que meu problema era aquele, que estava ótima.”

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“A gente passou por uma fase que, assim como ela, eu não estava conseguindo ir para o segundo andar da casa e ontem eu dancei e cantei. Por mais que a gente esteja falando de saúde física, eu atribuo tudo isso a saúde mental e conhecimento interior. Porque pra você conseguir sair desse estágio precisa estar muito bem interiormente”, concluiu Anitta.