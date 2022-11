Anitta e Bruna Marquezine estampam campanha da Arezzo juntas

Essa é a primeira campanha que as duas musas brasileiras estrelam juntas.

Eu não sabia que eu precisava ver esse feat até ver esse feat. Dois dos maiores nomes midiáticos femininos do Brasil, a cantora e empresária Anitta e a atriz e Bruna Marquezine, se juntaram a uma das maiores marcas de sapatos do país, a Arezzo.

Elas, que tiveram um atrito, após a cantora ficar com o ex-namorado da atriz, o craque do futebol brasileiro Neymar, pouco depois do término com Bruna, em 2019, reataram a amizade em março deste ano, durante a semana de moda em Paris.

Também esse ano, durante a sua entrevista para o podcast “Pod Delas”, que é apresentado pelas influenciadoras Tata Estaniecki e Boo Unzueta, Marquezine já havia revelado que não existia mais espaço para essa briga entre ela e Anitta.

“Não tem condição de, em 2022, eu não falar com uma mulher que admiro e acho foda, porque existe um desconforto. A gente nunca brigou, rolou um desconforto e eu fiquei chateada. Está claro que fiquei magoada. Mas eu não tenho mais argumentos para sustentar isso… naquele momento pode ter feito sentido, mas depois que as coisas se resolveram, por que isso ainda existe?”, relatou a atriz.