Anitta diz criar realidades paralelas: “Falo muito sozinha”

Em entrevista ao ‘PodDelas’ a cantora revelou viver no seu “mundinho”

Por essa vocês não esperavam, né? Mas pelo menos posso dizer que a Anitta e eu temos algo em comum: a loucura. Aloca! A poderosa revelou, em entrevista ao ‘PodDelas’ que fala muito sozinha e acaba criando realidades paralelas e vive nelas até que se realizem.

“Eu falo muito sozinha, falo sozinha, crio realidades de coisas que quero que aconteça e fico vivendo ela pra mim até ela acontecer, bem sozinha, louca. Mais um pouco alguém me pega e me leva para algum lugar, para me tratar”, contou a cantora.

Não é loucura, musa, é a criatividade falando mais alto que o normal. Alguém tem que carregar o pop nas costas.