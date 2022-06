Anitta sobre organização de show na Dinamarca: “Não sei se isso é tenso ou engraçado”

Cantora teve problemas para entrar em um dos seus shows de uma série de 10 na Europa

Brasileiro é brasileiro sempre, e Anitta vem mostrando um senso de profissionalismo ímpar (desde o ínicio da carreira, né?) Ontem a patroa fez uma apresentação no Roskilde Festival, na Dinamarca, mas não contava com tamanha desorganização do festival, tendo sua van barrada na entrada

“Se você veio pro meu show na Dinamarca. Vai atrasar… a van que eles mandaram se atrasou em mais de meia hora e agora essa mesma vando próprio festival não sabe pra onde ir e ainda está barrada na entrada hahahahaha eu não sei se isso é tenso ou engraçado hahahaha”, escreveu a cantora

Anitta usou o Twitter como desabado e não deixou de demonstrar tamanho estresse diante da situação, só quem viu o documentário da cantora vai saber o tanto que a cantora odeia atrasos e confusões antes de seus shows.