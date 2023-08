Anitta desiste de vender mansão na Barra da Tijuca: “Vou reformar”

A cantora, que é mundialmente conhecida, pretende deixar a sua mansão com a mesma estética de suas outras casas, de Miami e de Los Angeles.

Amores, com certeza vocês devem ter ficado sabendo que a musa da música brasileira, Anitta, a mais de um ano estava tentando vender a sua mansão, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Porém, em entrevista ao site ‘O Globo’, a gata revelou que desistiu de fazer essa venda e irá reformar a casa, que é de sua propriedade desde 2014.

“Estava procurando outra casa no Rio, mas não consegui achar uma, e desisti da mudança. Acho que vou reformar essa para ficar com a mesma estética das minhas casas de Miami e de Los Angeles”, revelou a musa.

Logo em seguida, a nossa Girl From Rio compara a mansão com as duas casas no exterior, que são mais neutras e combinam mais com a sua atual personalidade.

“Você nem sabe a profissão de quem mora ali, é tudo bem neutro. Essa daqui (a da Barra) eu fiz há oito anos, é muito coloridona… Mudei bastante a minha personalidade de lá para cá”, comparou Anitta.

Por fim, demonstrando um certo afeto pelo imóvel, ela revela que a mansão é um verdadeiro QG (quartel general) de sua família, onde todos podem se reunir para passar um tempo em família ou até mesmo para fazer festinhas.

“Minha mãe mora comigo nessa casa, meu irmão, aqui pertinho e meu pai, em São Pedro d’Aldeia (na Região dos Lagos). Mas essa casa é tipo o QG da família, minhas primas fazem festas de aniversário aqui, neste momento tem um tio que está com problema de vista morando aqui”, finalizou a cantora.