Anitta dá entrada em hospital, mas tranquiliza os fãs: “Já já eu volto para casa”

A cantora acaba de chegar de uma viagem ao Japão.

Gente, o que será que está acontecendo? Logo após desembarcar na capital paulista, de uma viagem que fazia para o Japão, a cantora e empresária Anitta deu entrada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Essa informação foi apurada pelo colunista Lucas Pasin, porém logo foi confirmada pela assessoria da artista.

“Informamos que Anitta está bem. A cantora se consultou hoje (01/12) com seus médicos em um hospital da capital paulista e até o final da tarde terá alta”, informou a assessoria.

Para tranquilizar seus fãs, a musa do hit ‘Envolver’, fez um post em seu twitter, dizendo que está bem e que o show de amanhã, que acontecerá no Parque do Ibirapuera, São Paulo. “Tá tudo bem, gente. Tudo certo. Já já eu volto para casa. Amanhã tem show. Tudo certo e segue o baile.”

Tá tudo bem, gente… tudo certo ❤️ — Anitta (@Anitta) December 1, 2022

Já ja eu volto pra casa. Amanhã tem show. Tudo certo e segue o baile — Anitta (@Anitta) December 1, 2022