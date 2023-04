Anitta dá conselho para os fãs após assinar com outra gravadora: “Se preparem”

Cantora usou as redes sociais para pedir para que seus fãs guardem energia para gastar com o seu novo projeto, tudo indica que Anitta tenha diversas cartas na manga e não vai economizar ao usar todas elas

Depois de uma movimentação estrondosa, Anitta finalmente saiu da Universal Music e assinou com a Republic Records. A cantora parece bem animada com a casa nova e disse que tem novos projetos vindo aí, pedindo para que seus fãs guardem energia para gastar com ela pelo que vem pela frente. Aguardo ansiosa.

Eu to sumida de voces, né… é que estamos planejando muita coisa pro futuro (tenho trabalhado tanto, como há tempos não fazia)… então dei uma sumida de tudo… mas quando eu voltaaaaaarrrrrr… queridos… se preparem viu… vai descansando, guardando uma energia pq vamos… — Anitta (@Anitta) April 27, 2023

Não é de hoje que Anitta mostra uma força total para se reinventar no ramo da música, mas de casa nova, acho que as energias se renovaram e ela entrará com força total.