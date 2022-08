Anitta convida Lula para ‘PodDelas’ sem Tatá e Boo saberem

A poderosa deixa na mão das apresentadoras aceitarem o candidato à presidência ou não

Por onde ela passa, ela causa, ela arrasa e não deixa de fazer o seu marketing. Depois de declarar o seu voto em Lula no Primeiro turno, Anitta vem se mostrando cada vez mais engajada com o seu candidato e na sua participação no ‘PodDelas’, ontem (08), não deixou de convidá-lo para estar presente um dia e discutir política.

A poderosa diz que o candidato mandou um áudio endereçado para as meninas do ‘PodDelas’. “Anitta eu quero agradecer a gentileza e o carinho me convidando para participar do PodDelas junto com vocês. Estou morrendo de vontade de participar e poder discutir um pouquinho dos problemas do país”, diz Lula em áudio.

“Espero que a gente resolva isso logo, se algum dia elas me convidarem e você quiser estar presente, na realidade, eu tô totalmente à disposição. Se elas quiserem marcar um dia estarei aí, bem Lulinha paz e amor. Tem muita inveja nesse país, se cuida”, declarou o candidato à presidência.