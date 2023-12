Anitta conhece pessoalmente o prefeito Bruno Reis, aquele delícia!

Anitta adora brincar quando está em cima do trio e a gente sabe muito bem disso. Ontem (28), ela encontrou pessoalmente o prefeito de Salvador, Bruno Reis. A cantora riu muito e o prefeito disse que depois que ela falou que ele era uma delícia as moradoras o viam na rua e concordavam com ela. Vale ressaltar que a notícia foi uma das mais lidas nos portais de fofoca.

“Agora foi a resenha do carnaval, a gente passou um dia como as matérias mais lidas do G1, do Terra. Suas brincadeiras tem capacidade…”, disse ele.

Vale lembrar que Anitta se apresentou ano passado com o seu trio no circuito Dodô, Barra-Ondina. “Foi bom para a cidade, a cidade ó. Foi a repercussão do Carnaval. Virou o prefeito delícia. As moradoras diziam: ‘Acredita que ela tem razão mesmo!”, finalizou ele.