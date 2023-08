Anitta coloca fãs em seu devido lugar: “Vai arrumar o que fazer”

A cantora soltou o verbo diante da divulgação do seu novo trabalho e não deixou que os fãs se intrometerem na divulgação

Não é de hoje que uma parte dos fãs da Anitta são obcecados e querem mostrar para Anitta que sabe das coisas. Em um bate papo com os fãs ela deu um chega pra lá neles diante de seu novo trabalho. Acontece que os Anitters dizem que as redes sociais da patroa são mal trabalhadas diante do seu sucesso no mundo da música e que os projetos deveriam ser melhores divulgados.

“Vai tomar no seu cu, vai se foder, vai arrumar o que fazer, filho da puta, pronto, pode chamar o próximo”, diz Anitta sem paciência.

Quando ela ainda estava na Universal Music, os fãs colocavam a culpa na gravadora, por não dar o devido espaço para a cantora, mas agora livre das amarras, eles veem mais do mesmo. O que sabemos é que Anitta sabe bem para onde sua carreira vai e suas estratégias são cirúrgicas.