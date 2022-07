Anitta segue internada depois de cirurgia de endometriose

A evolução do quadro da cantora é satisfatória e não há previsão de alta

Antes de desesperar, nossa Girl From Rios está passando bem, certo? Anitta passou por uma cirurgia na quarta (20), e segue internada. A cantora precisou fazer um procedimento cirúrgico para resolver a endometriose que lhe causava muita dor, a patroa segue internada no hospital Vila Nova Star, da Rede D´or, na zona Sul de São Paulo.

“O Hospital Vila Nova Star, da Rede D’or informa que a artista Anitta permanece internada na unidade, localizada na zona sul da capital paulista. A paciente foi submetida na última quarta-feira(20), a um procedimento minimamente invasivo para tratamento de endometriose”, comunicou o boletim médico de ontem (21).

O boletim ainda conta que Anitta está sob os cuidados da professora e doutora, Ludhmila Hajjar, e o diretor geral do hospital, Pedro Loretto. “A evolução do quadro clínico da artista é considerada satisfatória. Anitta está sob cuidados médicos da equipe chefiada pela professora doutora Ludhmila Hajjar e pelo diretor geral do hospital, Pedro Loretti. Até o momento, não há previsão de alta”, escreveu.

Que a recuperação do nosso cristal seja rápida e que ela volte logo para os palcos. Estou ansiosa para rever Anitta brilhando.