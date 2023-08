Anitta bomba na web ao experimentar frango com pimenta

A cantora foi parar em diversos edits no Tik Tok pela sua participação no programa “Hot Ones”, da revista gastronômica First We Feet

Fiquei boba de ver a Anitta comendo frango apimentado no programa “Hot Ones”, da revista gastronômica First We Feet. Acontece que depois que vi o vídeo, muita gente comentou que a musa é mesmo bilíngue e ficaram chocados em como ela caminha por diversos idiomas na hora do desespero, afinal, sua boca estava em chamas e ela não escondeu isso do público.

A entrevista aconteceu com Sean Evans e ao comer uma das iguarias ela faz a transição do inglês ao português sem muita dificuldade. Acho que a comida estava realmente ardida, né?

“Costumava ler todos os dias, procurar meu nome no Google e ver o que estava acontecendo. Estava por dentro de tudo: o que as pessoas estão dizendo? ‘Me amam? Me odeiam?’. Hoje eu não dou a mínima. Hoje em dia, não ligo mais porque as pessoas estão ficando mais loucas”, disse a estrela.