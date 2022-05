Anitta passa no red carpet do BBMA´s com vestido de R$263 mil. O que?

Vestido da junção das grifes Versace e Fendi foi muito aclamado pela crítica

Porque choras Zé Neto? Enquanto a fofoca come solta no Brasil com Anitta e a dupla sertaneja nos mais falados nos sites de fofoca, nossa girls from Rio está belíssima desfilando no red carpet do BBMA´s em Las Vegas com um vestido de quase R$300 mil. É o poder de quase um salário da Lei Rouanet de Zé Neto. Aloca!

Exclusivo! Eis o look @Anitta no Billboard Music Awards pic.twitter.com/vOnxHZyK7g — Vogue Brasil (@voguebrasil) May 15, 2022

O vestido em questão é todo trabalhado na malha metálica com a junção das marcas Fendi e Versace, dando início a era Fendace. E não para por aí, o vestido em rosa tem aplicação de cristais e joias nas alças que estampam a logo das marcas. O que chocou a web foi seu alto valor.

Colocando na ponta do lápis o vestido custa R$263.300. Pai amado, quem pode com essa mulher? O vestido foi essencial para que a gata não passasse despercebida aos holofotes, rendendo fotos até com a artista Doja Cat.

Fico feliz que ela não tenha usado Moschino. Arrasou!