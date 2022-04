Entenda a história por trás da treta do look de aniversário da Anitta

Shortinho com os olhinhos icônicos da marca ‘Bad Boy’ gerou complicações para a marca e o estilista Jean Martins

Sabe aquele look de milhões que dá o que falar? Esse é mais um dos looks de Anitta, exclusivamente o que a carioca usou no seu aniversário em Los Angeles. O short de olhinho icônico da marca Bad Boy foi produzido pelo estilista Jean Martins, o que gerou atrito entre a marca e o “fabricante”.

De acordo com Marco Merhej, presidente da Bad Boy Brasil, o acordo com o estilista era para produção de até 10 peças, caso fossem produzidas em maior quantidade seria necessário maior burocracia nos processos.

Anitta com shortinho Bad Boy (Foto: Reprodução/Instagram)

A questão é que o estilista não ficou apenas na produção de 10 peças, ultrapassando muito mais que isso com uma produção independente. Marco sinalizou o estilista que reverteu a história nas redes sociais. Desde então a marca sofre retaliação social.

Em entrevistas para o Jornal de Brasília, Marco Merhej, conta que a empresa não foi resgatada e não precisava de ajuda como tem sido colocado. “Ótimo estilista, não sei como foi parar com a Anitta para nós foi uma honra, o importante é ela ter usado. Tenho maior respeito por ela, adoro funk e adoro o Brasil”, disse.

“Se ele pedir desculpa, se retratar comigo eu vou dar uma oportunidade dele fazer umas roupas do jeito que ele quiser para ele vender onde quiser, ele merece, apenas se perdeu, não era para fabricar era para fazer apenas 10 peças artísticas” retratou Merhej.

O presidente contou também que conversou com alguns haters, explicando o acontecido, revelando que com todos que falou eles entenderam a parte da marca e pediram desculpa.

Cantora usa look icônico da marca produzido por Jean (Foro: Reprodução/Instagram)

“Eu dei a chance, quem não cumpriu foi ele. Ele tem talento para desenhar roupas, mas não para fabricar”, completou Marco que ainda ofereceu apoio para ensinar Jean as técnicas de produção em larga escala.

Será que essa história acaba aqui? Nessa história dona Anitta fez a pêssega e saiu à francesa como quem não quer nada. Espero que tudo se resolva e que tudo fique bem para ambas as partes.