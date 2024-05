Animador de palco Roque ganha alta da UTI 

Mais uma ótima notícia para vocês! Assim como aconteceu com o ator Tony Ramos, nós temos acompanhado de perto o que está acontecendo com o animador de palco Gonçalo Roque, que está internado após ter um um sangramento na parte interna do crânio.

No início da semana contei para vocês que o fiel companheiro do apresentador Silvio Santos havia sido transferido para a uti após um episódio de síncope, porém, nesta quinta-feira (23) felizmente, Roque recebeu alta da UTI.

Ainda sem previsão de alta hospitalar, o animador de palco segue em observação no Hospital Santa Elisa, em Jundiaí, no interior de São Paulo.