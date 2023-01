Angolana e Miss Benguela, Tina Calamba é uma das participantes do BBB23

Provavelmente, a gata será a única participante estrangeira da edição.

Ela é internacional, ela. Nascida na Angola, a jornalista e Miss Benguela de 29 anos, Tina Calamba, veio para o Brasil há cerca de 8 anos e é uma das participantes da 23ª edição do BBB.

A preta, que não chegou a conhecer seu pai, pois ele morreu em combate durante uma guerra, é mãe de duas lindas meninas, Raquel, de 6 anos, e Alana, de 4 anos, e afirma que a maternidade lhe transformou.

Solteira, ao descobrir que seria confinada, a moça celebrou a conquista louvando o fato de ter aprendido a fazer o “quadradinho”, famoso passo de dança geralmente usado no funk.

Determinada e competitiva, a moça afirma que dará trabalho para seus concorrentes nas provas do reality, pois, além de ser exigente consigo mesma, quer dar orgulho para suas pequenas e trazer sua mãe para o Brasil, com o dinheiro do prêmio.