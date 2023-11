Angélica revela que teve tumor após tomar hormônios

A apresentadora contou que investiu nos hormônios para ficar gata e precisou passar por uma cirurgia para retirada do tumor

Muita gente ainda não sabia, mas as minhas fofoqueiras ficaram de olho no novo programa de Angélica, ’50 e Tanto’, e descobriram pela boca da própria, que ela já lutou contra um tumor. No programa ela relata que teve que travar uma batalha para retirada do tumor que veio do uso constante de hormônios para ficar mais gata.

“Há um tempo, tinha 23 anos, e tomei aquele hormônio do crescimento, que é o GH. Fiquei com um tumor aqui [aponta para baixo do maxilar] tive que tirar depois. Muito nova, os hormônios bombando”, contou Angélica, que celebra a chegada de seus 50 anos na próxima quinta-feira, 30.

A apresentadora ainda abriu o jogo sobre o motivo pelo qual decidiu recorrer ao uso dos hormônios: “Para quê eu queria tomar aquilo? Para ficar definida, toda gata”, disse a loira, que precisou passar por uma operação para retirada do tumor: “Tive que fazer uma cirurgia, fiquei com a boca torta um tempo, uma loucura”, ela relembrou.