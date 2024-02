Angélica revela que Nossa Senhora de Fátima curou seu filho Benício

Genteeee, além da nota que eu soltei mais cedo contando sobre como começou a amizade das apresentadoras Eliana e Angélicas. Pois bem, ao longo da entrevista com a apresentadora do SBT, Angélica não só falou da sua devoção à Nossa Senhora de Fátima e como a santa salvou a vida de seu filho do meio, Benício.

A mulher do apresentador do Domingão do Huck contou que estava em viagem com sua família na cidade de Fátima, em Portugal e que nesse período, seu filho do meio Benicio estava passando por problemas de saúde. Ela disse que eles tinham vontade de conhecer a cidade, mas sentiu que foi levada até o Santúario de Fátima por algum proposito e depois descobriu qual era esse propósito: a cura de seu filho.

Segundo Angélica, Benício ficou curado momentos depois de entrar no santuário. E como é super devota, a loira agradeceu o milagre concedido pela santa.