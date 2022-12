Angélica revela efeitos da menopausa: “Calores, falta de libido, queda de cabelo, ressecamento da pele e mudança de humor”

Apresentadora contou que teve que parar e olhar para si com um ângulo de autocuidado

Nossa musa do vou de táxi está entrando na fase mais complicada da mulher madura: a menopausa. Angélica revelou que teve que parar e ter uma visão focada no autocuidado quando viu que estava passando pela nova fase. Em entrevista para a Vogue, ele contou que se mostra no dever de contar sua experiência.

“Aprendi mais sobre o meu corpo. A gente precisa se olhar mais. Quando a menopausa vem, ela chega meio que avassaladora, com os calores, a falta de libido, a queda de cabelo, o ressecamento da pele, a mudança de humor… Eu tive que parar e me olhar, para cuidar disso tudo de dentro para fora. Isso incentivou ainda mais o meu autocuidado”, contou.

Angélica não deixou de apontar o machismo diante da nova fase. “Isso é uma loucura, um conceito antigo colocado pelo patriarcado — e que ainda está enraizado — de que a mulher não pode isso, não pode aquilo. O que, na verdade, é uma tentativa de controle. Falar da menopausa, e de todos os assuntos femininos, é muito importante para quebrar esses estigmas”, disse.