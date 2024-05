Angélica quebra silêncio sobre programa com Eliana e Xuxa

Angélica soltou o verbo e matou a curiosidade das fofoqueiras ao falar sobre seu possível encontro com Xuxa e Eliana no Saia Justa do GNT. Em entrevista à CARAS Brasil, a loira afirmou que não descarta a ideia, mas garante que até o momento não houve nenhum estudo para que o projeto acontecesse.

“Estamos muito abertas a isso, tanto que eu fiz a série com a Xuxa. Mas nunca teve um projeto, nunca teve nada. Pode ser que aconteça, pode ser que seja legal as três juntas, mas pode ser que separadas também seja muito bom, porque separar essa energia em lugares diferentes, passando uma mensagem parecida, mas em lugares diferentes”, avalia.

A esposa de Luciano Huck segue analisando a possibilidade e acredita que em um futuro um programa pode não acontecer, mas um projeto especial seria algo que as três poderiam optar. “Eu não descarto jamais que a gente possa fazer um programa especial juntas ou um projeto!”, diz ela, que completa: “Não sei se a gente faria um programa, porque acho que nenhuma das três gostaria. A gente está mais nessa onda de projetos. Mas não é uma realidade”.

“A Eliana está em um caminho muito natural de amadurecimento, de crescer, de querer fazer outras coisas e de abrir os horizontes, digamos assim. Que foi um processo da Xuxa, que foi um processo comigo e agora é um processo com ela também”, afirma.

Acompanhando a repercussão nas redes sociais, a apresentadora conta que se sente feliz com a torcida dos fãs. “Nós três juntas é muito forte, é muito bom e eu acho que isso transborda para o público e as pessoas falam: ‘Nossa, a gente quer ver isso’. A gente também acha interessante”, declara.