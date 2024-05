Angélica fala sobre ter relacionamento não monogâmico com Luciano Huck: “Não!”

Angélica revelou um lado que as fofoqueiras sempre tiveram curiosidade, mas nunca souberam detalhes sobre. Aloca! A loira se desnudou e falou sobre seu relacionamento com Luciano Huck em entrevista à Ela, do Jornal O Globo.

Angélica então revelou se abriria sua relação e viveria algo não monogâmico. “Não [pensamos em deixar de ser monogâmicos]. Mas a gente fala sobre isso, temos amigos que são. Porém, dois desses casais adeptos da não monogamia não deram certo e os exemplos ficaram esquisitos”, opinou sobre o assunto.

A esposa do apresentador ainda comentou como reagiria se descobrisse uma traição. “Dependendo do que fosse, sim. ‘Tenho outra família há 20 anos’. Isso seria bem difícil de perdoar. ‘Tive uma situação com outra pessoa’. Pode ser que perdoasse, mas nunca vivi uma situação assim. Já o Luciano, não sei se conseguiria (perdoar), acho que não”, declarou.