Angélica expõe detalhes de grupo no WhatsApp com Xuxa e Eliana: “Babado”

Angélica esteve no Bar do Gogó, do Multishow, e não deixou de falar, mais uma vez, sobre o seu grupo de amigas no WhatsApp com Eliana e Xuxa. A loira ainda contou que Xuxa é a pessoa mais ativa no grupo e que sempre está fazendo a agitação nas conversas.

“A Xuxa esteve aqui e falou que tem um grupo de Whatsapp e você está nele. Ela falou que quem mais fala sacanagem é você”, brincou o apresentador. “Ela mentiu. Amor, amor, ela é a que mais fala. Fala loucuras e fala sem parar, gente. Eu falo: “Chega, a gente não quer nem ouvir mais, chega”. e Ela continua falando”, reagiu a loira.

Segundo Angélica, as três conversam sobre assuntos que não poderiam ser divulgados. “Babado esse grupo! Se alguém um dia pegar um celular desse… Gente”. Já sobre Eliana, ela comentou: “A Eliana não fala nada”. “Ela só ri”, disse Maurício Manfrini, que imitou a risada da nova contratada da Globo.