Angélica conta que não gostaria que filha seguisse a carreira artística: “Me dá uma angústia”

Em entrevista ao podcast ‘Quem Pode, Pod’, a loira contou que tentou segurar a onda de Eva, mas agora não consegue mais

Ela é toda charmosa e cheia de encantos, a gente já sabia que Eva Huck tinha uma veia forte para a profissão dos pais, seguindo o lado artístico, mas a mãe da mocinha, Angélica, contou em entrevista ao ‘Quem Pode, Pod’ que se sente angustiada de ver a filha seguindo esse caminho.

“Sinceramente, não, ela vai ver essa entrevista um dia ou agora mesmo e vai ficar um pouco chateada comigo, mas eu não gostaria, porque tem um preço também, tem uma cobrança por ela ser minha filha e do Luciano, então me dá muita angústia no mundo que a gente vive hoje de tanta crítica, todo mundo tem voz e fala o que quer, machuca, tem voz e não tem rosto, como mãe me preocupa muito, se eu pudesse colocava em uma bolsinha e carregava junto”, disse Angélica.

E não parou por aí, porque a musa contou que foi mais reservada na criação dos filhos homens, mas com Eva não teve jeito de segurar a onda. “Se for a história dela, a gente fica meio que dando força nas coisas que ela quer fazer. Ela é aparecida, a gente vai na onda dela, seguramos a onda dela um tempinho, mas chegou um tempo que não dava mais”, contou.