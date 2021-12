Angélica, amiga, faz meu mapa no seu programa “Jornada Astral”? Please, nunca te pedi nada!

Em seu Instagram, a apresentadora Angélica divulgou o trailer de seu novo programa que será exibido pela HBO, o Jornada Astral.

Jornada Astral é o décimo quinto programa que Angélica apresenta desde “Nave da Fantasia”.

O que os astros dizem? Eu já estou curiosa para esta tal jornada de auto-conhecimento que a apresentadora Angélica levará seus convidados em seu novo programa. Eu que amo entender traços de personalidades que estão ligados aos signos e suas previsões, não perderei por nada!

A apresentadora publicou hoje em seu Instagram, o teaser do seu novo programa pela HBO, o Jornada Astral. No vídeo de divulgação já deu para ter uma ideia do que está por vir nos episódios que levarão os convidados a um bate-papo sobre signos e suas características mais peculiares.

Chique o cenário de Jornada Astral, não? Foto: Divulgação.

Passarão pelo programa, nomes como Sabrina Sato, Xuxa, Caio Castro, Monica Marteli, Liniker, Cléo e outros. É um casting de peso que mostra a importância e influência que Angélica tem na televisão brasileira. Afinal, este é o décimo quinto programa que apresenta desde “Nave da Fantasia”. A apresentadora está mais confiante se segura de si e em relatos, chegou a dizer que hoje está livre para fazer suas escolhas. Mesmo porque, se tem uma coisa que Angélica tem, é tempo de televisão né amores?

A apresentadora contará com a ajuda da astróloga Paula Pires, que inclusive fez a leitura de seu mapa astral e revelou muitas características da apresentadora, e do influenciador digital Victor Di Castro, bastante conhecido nas redes sociais por sua série chamada “Deboche Astral” em que faz sátira e incorpora personagens de acordo com os signos do zodíaco.

Angélica arrasando no look para apresentar Jornada Astral. Foto: Divulgação

Em um dos vídeos publicados em seu Instagram para divulgar o novo programa, a apresentadora confessou: ”Eu gosto dessa coisa rica da espiritualidade, de conhecer tudo, vivenciar independente da religião. Eu acho que a fé é muito importante. E a plenitude é isso. Cada vez mais eu estou assim, feliz com isso. Eu nasci, realmente, para viver o que eu estou vivendo e eu quero honrar isso todos os dias da minha vida”!

De acordo com o site Pure People, a dinâmica do programa vai rolar da seguinte maneira: haverá três cabines astrais que representarão passado, presente e futuro. Nelas, os convidados farão viagens atrais de acordo com seus mapas.

Eu tenho que confessar que amei toda esta dinâmica e que não vou perder um episódio! Já ascendi até um incenso do meu signo pra entrar no clima!