Meu Deus! Anestesista é investigado por até 30 casos de estupro

Polícia investiga conduta do médico que foi filmado com o pênicas na boca da paciente que passava por uma cesárea

Minha gente, por isso que tem mesmo que colocar a boca no trombone, mulheres levantam mulheres e não preciso nem dizer o quanto a desconfiança move montanhas. Depois que Giovanni Quintella foi preso pelo crime de estupro enquanto acompanhava uj cirurgia de cesárea, a polícia investiga ainda mais crimes que podem ter sido cometidos pelo anestesista.

Giovanni pode estar envolvido em pelo menos 30 crimes semelhantes. “São relatos ainda. Precisamos investigar. São 30 [mulheres] já identificadas como possíveis [vítimas]”, afirmou, nesta quinta-feira (14), em coletiva para a imprensa, a delegada titular da Delegacia de Atendimento à Mulher de São João de Meriti, na Baixada Fluminense, Bárbara Lomba.

As enfermeiras do hospital já vinham duvidando da conduta do médico e ainda disseram que ele anestesiava mais que o necessário seus pacientes para passar por um procedimento, a polícia apura os casos.

“Há muitos indícios de que elas tenham sido vítimas realmente. Já temos informações de que elas foram sedadas também, possivelmente desnecessariamente”, afirmou a delegada.