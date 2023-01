Andressa Urach suspeita de gravidez: “Estou meio que encucada”

Eterna Miss Bumbum falou sobre uma possível reconciliação com o pai do seu filhos caçula, Thiago Lopes

Olha ela! Andressa Urach surgiu em um vídeo no seu canal do Youtube para contar que está meio encucada com uma possível gravidez. Oi? A musa está separada do pai do seu filho caçula e já adianta que pode haver uma reconciliação. Vale ressaltar que essa pode ser a terceira vez que a musa fica grávida. Será que vem aí o terceiro filho?

“Quero compartilhar com vocês: duas pessoas da minha família me acharam barrigudinha e desde então eu estou meio que encucada. Perguntaram assim: ‘você está grávida?’, e e eu disse ‘não’. Só que eu não me lembro qual foi o último dia da minha menstruação. Realmente estou com a barriguinha mais inchada. Apesar de eu ter comido muito agora no Natal, fui me pesar eu tinha engordado 4 kg. Aí eu comecei a ficar encucada. ‘Será que estou grávida, será que estou grávida, ai meu Deus!'”, iniciou.

A musa ainda completou dizendo que iria fazer o teste de gravidez. “Não sei se estou, mas se estiver vai ser bem-vindo, apesar de ser um susto. Eu estou tomando remédios por causa do transtorno bipolar e um dos que eu tomo não é bom, não pode tomar se a mulher está grávida”, contou.

“Agora estou um pouco assustada e como vocês estão sempre aqui comigo, eu estou agora ajeitando minha vida, organizando a minha vida, foi um grande susto tudo que aconteceu, mas graças a Deus está tudo em paz. Sobre o Thiago, sobre se estou ou não casada, a gente está indo aos pouquinhos. Melhor a gente fazer as coisas com calma. Eu tomo anticoncepcional direto para não menstruar, mas eu estou em choque”, finalizou.