Andressa Urach sobre ex-marido: “Me apaixonei porque ele me comia muito gostoso”

A eterna Miss Bumbum deu o que falar ao responder a caixinha de perguntas e dizer que seu ex-marido não gosta de putaria

Amigas, estava eu indo na padaria logo cedo aqui no Rio de Janeiro e me deparo com os comentários da minha querida Andressa Urach, e começar a semana assim é muito bom, porque a gata entrega tudo que a gente gosta, entretenimento. A eterna Miss Bumubum disse que só não está com o seu ex-marido porque ele não gosta de putaria e que só casou com ele porque ele a comeu gostoso.

“Eu me apaixonei por ele porque ele me comeu muito gostoso, inclusive me fez gozar várias vezes e por isso que eu me apaixonei e por isso que a gente casou e por isso que ele casou comigo”, disse.

Ela ainda completou: “A gente só não está junto porque ele não gosta de putaria”, finalizou.

Andressa anunciou o fim do seu casamento por meio de um vídeo nas redes sociais e seu canal do Youtube. Após o término do casal, muitas polêmicas envolveram os dois, principalmente a guarda do filho, Leon, que está com o pai, após ele denunciar ataques psicóticos de Andressa.