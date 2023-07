Andressa Urach revela ter ficado com mais de mil homens na vida

A eterna Miss Bumbum revelou que o número de homens que ela já ficou é bem superior ao número de seguidores que ela tem nas redes sociais

Andressa Urach está dando o que falar nas redes sociais com suas caixinhas de perguntas beeem polêmicas. A influenciadora disse que já passou do número dos seus seguidores em relação aos homens que já se relacionaram e não esconde detalhes das suas noites quentes.

“Eu contei até mil. Agora, perdi as contas porque não conto mais”, afirmou ela em conversa com seguidores no Instagram. “Já passou bastante”, completou.

Apesar dos detalhes, ela ainda contou que nunca traiu ninguém em um relacionamento que se dispôs a estar presente. “Fui casada duas vezes e nunca traí. Nem quando namorei, nunca traí. Sempre fui aberta a falar sobre o que estava sentindo. Já abri mão de relacionamentos por estar sempre com a mesma pessoa”, reforçou.