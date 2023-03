Andressa Urach revela que foi amarrada na internação: “Foi compulsória”

Modelo contou que sua internação não foi por vontade própria e que sua mãe não queria que seu ex-marido chamasse a polícia

Nós sabemos que a vida de Andressa Urach sempre foi uma confusão, mas o assunto ficou ainda pior depois que ela foi internada em uma clínica por causa de um surto psicótico. Em entrevista para Léo Dias, ela conta que sua mãe não queria que seu ex-marido acionasse a polícia, mas mesmo assim ele o fez e a internação aconteceu de forma compulsória.

“Fiquei internada no hospital psiquiátrico e tenho transtorno de Boderline, você acaba tendo algumas ações que você não tem o controle disso. Eles viram que o que eu tenho mesmo é transtorno de bipolaridade e pode acontecer surtos psicóticos. Perdi a noção da realidade, eu comecei a acreditar que Jesus ia voltar”, disse ela

Andressa revelou que a mãe ficou abalada com tudo que estava acontecendo, porque ela conseguia acalmar a filha. “Perdi a noção do que era real e do que não era. Foi compulsória, fui a força, a polícia entrou na minha casa e eu lembro de algumas situações, me levaram para o hospital junto com a ambulância. Eu cuspi a medicação e eles me colocaram aquela injeção, igual de filme. Fui amarrada”, declarou.