Andressa Urach revela que está vivendo romance com argentino: “Um amor”

Influenciadora revelou que o rapaz está a ajudando a passar pelo momento difícil longe de Leon, seu filho

Não é de hoje que Andressa Urach dá o que falar, a musa usou seu canal no Youtube para contar que está vivendo um romance com um argentino. Urach ainda contou que ele é um amor e está ajudando ela a passar pela fase difícil do divórcio e a distância do seu filho, Leon.

“Eu encontrei um affair. Conheci uma pessoa super legal, que também está ajudando nessa fase de espairecer minha cabeça, porque, gente, vou ser sincera, eu não estou legal com tudo que está acontecendo, com o fim do meu casamento, com o fato de não estar com o Leon”, disse.

Ela ainda diz estar apaixonada. “Eu conheci um amigo da Rebeka, que é um amor, o Adonai. Ele é argentino e está me fazendo super bem. Não estou namorando, é um affair. Estou apaixonada”, finalizou.