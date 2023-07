Andressa Urach revela fetiche e afirma já ter transado com 6 pessoas ao mesmo tempo: “Isso que é festa”

A modelo e influenciadora revela que cerca de 80% dos homens ficam muito nervosos e broxam com ela.

E ela ataca novamente. Mesmo após ser extremamente criticada por conta das revelações que tem feito em seu instagram, nesta terça-feira (25) a modelo e influenciadora Andressa Urach voltou a fazer revelações picantes sobre a sua vida pessoal nas redes sociais.

Continuando a saga de responder perguntas em seus sotries, desta vez, Urach revelou com quantas pessoas já teve relações sexuais ao mesmo tempo e quais são seus principais fetiches.

Inicialmente, ao ser questionada se ela transaria com uma travesti e um homem ao mesmo tempo, a modelo não só respondeu que sim, como afirmou que isso é um de seus fetiches.

“Sim. Eu tenho esse fetiche. Ainda não realizei, mas quero realizar. Vamos ver se de repente as pessoas que realizarem não topam ir para o meu Privacy [plataforma de conteúdo adulto] comigo?”, revelou Andressa.

Logo em seguida, a Urach foi questionada se aguentaria transar com 3 pessoas ao mesmo tempo, porém, em meio a boas risadas ela revelou que já chegou a ter relações sexuais com 6 pessoas ao mesmo tempo.

“Amiga, só três? Três é fichinha, já aguentei seis ao mesmo tempo. Isso que é bom, isso que é festa”, respondeu a influenciadora.

Por fim, apesar de todas as suas experiências sexuais, Andressa revela que cerca de 80% dos homens ficam muito nervosos na hora do ato sexual e acabam broxando, o que te deixa bem chateada.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Eu fico muito triste porque acho que oitenta por cento dos homens com quem eu vou ter uma relação sexual, broxam. Acho que ficam muito nervosos. Eu prefiro que me coma muito, que me deixe exausta. Quando isso acontece é uma tristeza”, finalizou a modelo .