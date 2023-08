Andressa Urach realiza fetiche e grava vídeo de sexo com anão bem dotado, para Privacy

Para a gravação, a criadora de conteúdos adultos se fantasiou de Branca de Neve, enquanto o ator Pistolinha, estava fantasiado de marido de aluguel.

Amores, a modelo e influenciadora Andressa Urach não só prometeu como está entregando TUDO em seus conteúdos +18. Após realizar dois de seus maiores fetiches de frente às câmeras, sendo o primeiro um banho dourado e o segundo transar com uma mulher, a modelo acaba de realizar o seu terceiro fetiche, gravando com um anão bem dotado, o ator porno Pistolinha.

Para vídeo, que foi gravado nesta sexta-feira (11), em um motel em São Paulo, para o seu perfil na Privacy, a musa número 1 da plataforma de conteúdos adultos, se inspirou na história da ‘Branca de Neve e os Sete Anões’, se fantasiando, com uma roupa erótica, da princesa enquanto Pistolinha estava fantasiado de marido de aluguel

Vale destacar que, o valor cobrado pela influenciadora, para ter acesso ao conteúdo erótico publicado em seu perfil no Privacy, é de R$ 200,00, porém, a gata já afirmou que pretende realizar todos os seus fetiches, que não são poucos, para publicar na plataforma, o que tudo indica que tem muita coisa vindo por aí.