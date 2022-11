Andressa Urach pensou oferecer o filho em sacrifício, confessa marido

Thiago Lopes fez um vídeo para informar que a modelo está internada há duas semanas após um “surto” que colocou em risco a vida do filho, Leon, de 9 meses

Jesus amado! Thiago Lopes expôs a vida de Andressa Urach sem medo das consequências que isso pode acarretar para a vida do casal. O marido da ex-miss bumbum contou que ela teve um surto psicótico e que isso acarretou em sua internação. No vídeo em que ele conta detalhes do caso, ele diz que ela acreditou que seu filho, Leon, de 9 anos, seria a encarnação de Isaac (da Bíblia) e o ofereceria como um sacrifício.

O vídeo foi publicado no canal de Lopes no Youtube e ele ainda explica que não há previsão de alta para Andressa. “Há duas semanas a Andressa foi internada, ela estava na ala psiquiátrica de um hospital. Há duas semanas ela teve um delírio psicótico. Foi o que a médica falou assim que recebeu ela no hospital. Não é um diagnóstico, mas foi o que a médica relatou”, diz Lopes.

O marido disse que falta a palavra final da equipe médica, que ainda não entende do que se trata o surto. “Há dois dias eu falei com a médica novamente, ainda não tem diagnóstico. Ela relatou um episódio maníaco que aconteceu com a Andressa. Não tem previsão de alta, estão administrando medicamentos. É importante eu falar que além do borderline, com qual o Andressa já foi diagnosticada, surgiram outras situações que ainda falta uma palavra final da equipe médica pra saber do que se trata”, disse.

Em tempo, a mãe de Andressa chegou a chamar a atenção do marido nas redes sociais por conta da exposição da filha. Eita!