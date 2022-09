Andressa Urach passa a coroa de barraqueira de ‘A Fazenda para Deolane

A ex-panicat participou da 6ª edição do reality e rendeu diversos barracos memoráveis.

É oficial, a coroa de barraqueira de ‘A Fazenda’ foi passada! A 14ª edição do reality começou não faz nem uma semana e já aconteceu diversos barracos, muitos deles protagonizados pela Dra. Deolane e pela Deborah.

Nesta quinta-feira (15), durante uma briga entre as peoas, que estava sendo transmitida na tv aberta, a rainha do barraco, Andressa Urach, postou em seus stories sobre a situação, demonstrando estar animada com as provocações e xingamentos no reality. “Nova Andressa Urach. Gente, até a briga de peitos com a Denise. Estou chocada. Me vi todinha ali”.