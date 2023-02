Andressa Urach entra pro OnlyFans e é criticada por fãs: “Faz por despeito, e não necessidade”

A assinatura de seu perfil no site será no valor de 50 dólares mensais.

Gente, nesta terça-feira (14) a ex-Fazenda Andressa Urach contou uma novidade daquelas aos seus fãs. A gata anunciou que abriu uma conta no famoso OnlyFans, site para a publicação de conteúdos adultos.

Para ter acesso aos conteúdos disponibilizados por Urach, será preciso pagar uma assinatura mensal de 50 dólares, o que dá em média 250 reais atualmente. Segundo a modelo, o público irá se surpreender com o que poderão encontrar em seu perfil no aplicativo.

Porém, ao contrário do que era esperado, muitos de seus fãs não gostaram da novidade, uma vez que eles acreditam que a influencer não precisa se expor desta forma e que com isso a possibilidade de que a mesma fique com a guarda do pequeno Leon seja baixíssima.

Confira alguns dos comentários que estão circulando na web: