Andressa Urach e Pipokinha gravam conteúdo adulto junto com Belle Belinha

Minha gente,o universo do conteúdo adulto teve suas estrututas abaladas essa semana, porque três personalidades de peso decidiram se unir para um projeto que está dando o que falar no quesito polêmica.

E esse trio é composto pela modelo Andressa Urach, a funkeira MC Pipokinha e a influenciadora Belle Belinha, causaram horrores por terem gravado juntas um conteúdo adulto, que elas carinhosamente chamaram de “aula educativa”.

As três criadoras que ocupam o pódio do ranking da Privacy, sendo que Andressa é a líder, seguida por Pipokinha, enquanto Belle Belinha ocupa o terceiro lugar. A estreia da Belle Belinha na Privacy foi cercada de muita polêmica, tudo isso porque a influenciadora abriu sua conta na plataforma pouco tempo depois de completar 18 anos. No entanto, isso não impediu e nem intimidou Belle Belinha de se juntar às veteranas do entretenimento adulto para uma experiência única.

Num story do seu Instagram, MC Pipokinha exaltou a collab e disse: “Segura esse trio, meu amor. Quem é Mia Khalifa perto da gente?”.

Essa gravação vai dar o que falar, mas as três influenciadoras envolvidas não parecem estar nem um pouco preocupadas com a polêmica.