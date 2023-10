Andressa Urach desmaia durante sexo anal

A influenciadora de conteúdos adultos revelou que sentiu muita dor durante a gravação com Jefferson Teixeira, devido ao tamanho do seu pênis.

Meus amores, que a influenciadora e garota de programa Andressa Urach tem bastante propriedade quando o assunto é sexo todos nós sabemos. Diante disso, em entrevista à revista Quem, Urach conta como foi a sua mais recente experiencia de sexo anal, experiencia essa que eça gravou pela primeira vez com o ator Jefferson Teixeira.

“É uma prática que dói. Então, elas acabam evitando de fazer sexo anal justamente por isso. A primeira vez que fui fazer, cheguei a desmaiar. Foi bem dolorido, porque a pessoa que estava comigo foi muito rápida. Tem que ter um jeitinho, tem que ir com carinho, com gelzinho, bem devagarzinho… Até você se acostumar”, iniciou a influencer.

Logo em seguida, ela conta que devido ao tamanho do órgão genital do ator ela sentiu muita dor,o que fez com que o sexo entre eles fosse mais amorzinho do que algo selvagem.

“Gravei com o Jefão e nunca tinha feito com um pênis tão grande, ele tem 23 centímetros, então, doeu muito. Não consegui fazer aquele sexo violento, aquela coisa louca, por ser muito grande. Às vezes, é desconfortável. Fizemos com mais com jeitinho, mais com amorzinho, mais devagarzinho”, lembrou Andressa.

Contudo, Urach ainda aconselhou outras mulheres a ditarem o ritmo das relações sexuais, não tendo medo de negar a prática anal quando não estiverem se sentindo confortáveis.

“Tem que ir liderando como você quer, mexer da maneira que você quer, falar a intensidade que você quer, para parar só realmente se você gozar, porque é muito gostoso… Gosto da posição de ficar de pé, então, eu fico no controle com o parceiro atrás de mim. Também gosto de me olhar no espelho… A mulher precisa estar excitada para isso, talvez uma boa preliminar ajude e tem que gostar”, finalizou a garota de programa.