Andressa Urach confessa: “Sou feliz sendo puta!”

A modelo garante que mesmo trabalhando com programa Jesus a perdoará e ela terá sua salvação.

Gente, mais uma vez a modelo e influenciadora Andressa Urach causou na web ao responder uma caixinha de pergunta que lhe questionava como ela poderia agir como age, já tendo pregado o evangelho de Jesus Cristo.

“Como você se sente se comportando e falando como PU…, Depois de ter pregado tanto o evangelho???”, perguntou o internauta.

Sem escrúpulos a influenciadora, afirmou que ama a vida que leva.

“Porque eu sou feliz sendo uma puta. Eu gosto, eu amo! Além de ser um trabalho é algo que eu gosto muito, muito, muito”, afirmou a modelo.

E ela não parou por aí, logo em seguida ela afirma que mesmo trabalhando como garota de programa, continua amando e esperando a salvação de Jesus, e garante conversar sobre o assunto até mesmo com as pessoas do seu trabalho.

“E isso não quer dizer que eu não ame Jesus, eu continuo amando Jesus. Continuo acreditando em Jesus e a minha salvação é individual, então eu tenho paz, eu tenho a certeza da minha salvação acreditando em Jesus e vivendo na putaria que eu vivo. Eu acho que Jesus sim vai me perdoar, vai me buscar, quando a morte chegar. Acredito não, eu tenho certeza disso, porque pela graça que ele vai nos salvar, não preciso ser merecedora, porque sou pecadora, me reconheço como tal e ele conhece meu coração. Então, eu continuo amando ele, falo de Jesus sempre, até às vezes com as pessoas que estão ali no meu trabalho, eu falo, porque eu amo ele, amo demais, fazer o que?”, finalizou a influencer.