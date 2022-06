”Eu no teu lugar eu tinha matado”, dispara Andressa Urach Para Bianca Toledo

Em live a ex-convertida da Universal fala que teria matado Felipe Heiderich diante ao possível relacionamento de abuso com o seu filho

Meu Jesus coroado, a nossa convertida Andressa Urach (bom dia, Miss Bumbum) fez uma live com a super comportada Bianca Toledo, aquela que nunca errou (risos), para falar sobre o ‘Encontro com Deus’ das duas musas. Em dado momento o assunto caminha para o combate de crimes cibernéticos de pedofilia e Andressa faz revelação sobre vida pessoal e seu comportamento diante a pedofilia.

Bianca Toledo falou que uma vez fez uma live com a delegada responsável por combater crimes cibernéticos de pedofilia, cintando que as pessoas não conseguiram ficar na live por ser um assunto pesado. “O dia que for um filho seu, você vai falar assim: ‘Vou enfrentar esse assunto, porque esse assunto tem que ser falado e combatido’”, disse Bianca.

“Eu te admiro muito, pela sua coragem, porque o Espírito Santo te deu tanto domínio próprio, eu no seu lugar tinha matado e eu estava presa, além de destruir meu ministério eu estaria presa, porque eu fui abusada sexualmente quando criança e eu sempre digo, se alguém tocar um dia no meu filho, eu mato. Nunca deixei ninguém criar ele, se não a minha mãe, com medo do abuso”, revela Andressa.

Urach se refere ao pastor Felipe Heiderich, que durante dois anos foi casado e acusado por Bianca Toledo de pedofilia. O pastor foi absolvido por falta de provas em segunda instância da acusação de abuso sexual contra o enteado em 2016. Após o desenrolar da história Felipe ainda move uma queixa-crime na Justiça, acusando a ex-esposa de calúnia, difamação, injúria, denunciação caluniosa, sequestro e cárcere privado.